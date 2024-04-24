Опрос KP.RU: 35% россиян признались, что больше всего любят читать детективные сюжеты | 360°

Общество 24 апреля 2024, 10:45 Опрос KP.RU: 35% россиян признались, что больше всего любят читать детективные сюжеты

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Опрос сайта kp.ru во Всемирный день книги и авторского права показал, что россияне (35%) больше всего любят читать детективные сюжеты. Еще 17% опрошенных предпочитают фантастику и классическую литературу.

Около 7% респондентов не против отвлечься на любовные романы, 5% россиян отдают предпочтение психологии и философии, всего 4% увлекаются профессиональной литературой, а 3% любят читать биографии известных людей.

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В опросе поучаствовали 4,9 тысячи человек из разных регионов России.