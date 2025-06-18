Опрос KP.RU: 29% россиян назвали квас любимым летним напитком
Во вторник, 17 июня, отмечался День русского кваса. Хотя этот традиционный русский напиток известен далеко не во всем мире, внутри нашей страны он пользуется огромной популярностью, особенно в жаркое лето. Некоторые россияне любят готовить домашний квас, считая его идеальным освежающим напитком. Согласно опросу KP.RU, 29% россиян назвали квас любимым летним напитком.
Однако лидером голосования оказалась обычная холодная вода. Ее предпочли 53% респондентов, посчитавших, что она наилучшим образом утоляет жажду в знойную погоду. Другие виды напитков, такие как сладкие газированные воды, часто вызывают противоположный эффект, усиливая чувство жажды.
Третье место поделили морсы и компоты, получившие одобрение 10% россиян. Их популярность объясняется приятным вкусом, высоким содержанием витаминов и отсутствием вредных добавок, характерных для магазинных соков.
Отдельные голоса получили чай и кофе (4%), причем мнения здесь сильно расходятся. Одни считают, что горячие напитки помогают переносить летний зной, а другие выбирают охлажденный чай или кофе со льдом.