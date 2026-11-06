Опрос KP.RU: 24% россиян начали готовиться к Новому году в ноябре

Почти четверть россиян начинают подготовку к Новому году в начале ноября. Об этом сообщили итоги опроса сайта KP.RU .

Почти треть россиян (30%) откладывает подготовку к праздникам на последний момент, часто ожидая новогоднюю премию или тринадцатую зарплату. При этом 24% опрошенных, по данным опроса KP.RU, начинают готовиться в начале ноября, закладывая на покупки полтора-два месяца.

Еще 4% респондентов сообщили, что уже купили все подарки и продукты, и теперь планируют только украсить дом. Большинство же (31%) считают ноябрь рановатым для старта и планируют заняться покупками к началу декабря.

Оставшиеся 4% не отмечают праздник и не готовятся к нему. Опрос проводился среди подписчиков KP.RU в соцсетях и мессенджерах, участие приняли 1,5 тысячи человек.