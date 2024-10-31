Опрос KP.RU: 15% россиян согласны с тем, чтобы во время развода супруги делили все пополам

Лишь 15% опрошенных россиян согласны с тем, что во время развода супруги должны делить все поровну. Об этом говорится в опросе, который привел сайт kp.ru.

Ранее СМИ сообщали, что житель Воронежа отсудил у бывшей жены часть премии, полученной ею после развода. Женщине начислили солидное вознаграждение за тот год, когда еще была замужем, а мужчина умело воспользовался ситуацией.

Около 59% респондентов уверены, что разделить между супругами нужно только жилье и машины, а все гонорары, премии и подарки должны оставаться у того, кто их получал. Еще 5% высказались за то, чтобы виновному в разводе доставалось меньше нажитого.

В опросе поучаствовали более пяти тысяч человек.