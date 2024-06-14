Опрос KP.RU: 12% россиян одобрили идею называть детей в честь городов и стран

Примерно 12% опрошенных россиян рассказали, что не против называть своих детей в честь городов и стран. При этом 83% респондентов такую идею полностью отвергли, написал сайт kp.ru .

По словам участников опроса, обществу не нравится, когда чье-то имя сильно выделяется, а в детском возрасте часто насмехаются над теми, чье имя звучит необычно.

Те, кто выступил за необычные имена, напомнили, что в России по закону родители могут дать ребенку любое имя. Еще 5% опрошенных отметили, что каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. На их взгляд, имя должно быть благозвучным и не оскорбительным.

Всего в опросе приняли участие 8,2 тысячи человек из разных регионов России.