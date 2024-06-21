Опрос компаний «Яков и Партнеры» и «Ромир»: жители Дальнего Востока проявляют наибольшее желание завести детей

Исследование компании «Яков и Партнеры» и холдинга «Ромир» показало, что жители Дальнего Востока чаще других россиян выражают желание завести детей. При этом жители Сибирского федерального округа реже всего выражают подобные намерения, написал сайт MK.Ru.

В опросе говорится, что в целом по стране 16% респондентов выразили намерение завести ребенка, 7% из них собираются это сделать уже в течение ближайшего года. Особенно завести ребенка хотят россияне, не имеющие детей (18%) или имеющие одного ребенка (17%).

Желание завести детей коррелирует с доходами: чем больше заработок в семье, тем больше вероятность выражения такого желания.

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