Опрос компании «Урал» показал, что более 40% россиян предпочитают наслаждаться музыкой только в автомобиле

Согласно результатам опроса компании «Урал», который имеется в распоряжении «Газеты.Ru» , более половины (54%) опрошенных россиян любят слушать музыку в машине. 43% отметили, что автомобиль — это единственное место, где они могут в полной мере насладиться любимыми композициями.

Среди опрошенных автовладельцев 13% считают себя настоящими поклонниками качественного автозвука и всегда уделяют ему пристальное внимание. Еще 22% лишь отчасти увлечены этой темой, а 11% к ней равнодушны.

Основатель компании «Урал» Юрий Логинов отметил: «Для многих из нас машина — это второй дом, и желание сделать его комфортным, по-настоящему своим вполне естественно, в том числе — за счет своего уникального звучания».

Многие участники опроса (34%) признались, что у них в машине штатная акустика заменена на другую, более качественную, мощную и надежную. Еще 21% автовладельцев планируют установить альтернативную звуковую систему в будущем. Исходной заводской аудиотехникой оказались довольны 45% опрошенных водителей.

В опросе приняли участие около тысячи россиян. По данным аналитиков маркетплейса OZON, за последние 12 месяцев сумма заказов в категории «Автомагнитолы» выросла на 95%, а в категории «Автозвук» — на 115%.