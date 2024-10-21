Опрос компании «Где мои дети» показал, что более 60% российских школьников хоть раз сталкивались с травлей в Сети

Около 69% российских школьников хоть раз сталкивались с травлей в интернете. Об этом говорится в опросе, проведенном компанией «Где мои дети» среди учеников старших классов, написал RT .

Так, 64% респондентов рассказали, что инициатором травли становился их знакомых человек, еще 46% отметили, что самым распространенным видом буллинга для них были агрессивные комментарии к постам. Около 20% школьников исключали из чатов, в которых они состояли.

Примерно 19% учеников добавили, что их демонстративно игнорировали, а у 5% выкладывали в сеть личные данные или фото.