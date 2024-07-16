Опрос «Яндекс Путешествий»: 74% россиян рассказали, что соблюдают примету «посидеть на дорожку» перед поездкой

Более 70% россиян признались, что во время путешествий соблюдают примету «посидеть на дорожку». Еще 40% рассказали, что не возвращаются домой за забытыми вещами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Яндекс Путешествия», написали «Известия» .

Около 38% путешественников отметили, что обязательно смотрятся в зеркало перед выходом. Каждый пятый опрошенный сообщил, что всегда держит свои планы в тайне, а 3% даже не фотографируются перед поездкой.

Примерно 8% респондентов признались, что никогда не начинают путешествие в пятницу 13-го, а 5% россиян не отправятся в дорогу в понедельник.