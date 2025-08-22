Опрос IZHLIFE: две трети жителей Удмуртии чувствуют себя в «информационном вакууме» без мобильного интернета

В Удмуртии уже несколько недель наблюдаются отключения мобильного интернета. Сайт IZHLIFE решил выяснить, как это повлияло на горожан. Для этого редакция проведла опрос в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.

Результаты показали, что около двух третей опрошенных чувствуют себя в «информационном вакууме». Они отмечают сложности в общении, работе и решении повседневных задач.

Для 18% жителей эта проблема со временем утратила свою остроту, они смогли адаптироваться к новым условиям. Еще примерно 6% сообщили, что почти не пользуются мобильным интернетом и не заметили значительных изменений.

Небольшая часть опрошенных (5–6%) нашли выход в поиске Wi-Fi и продолжают привычный образ жизни. А 2–3% признались, что отсутствие связи оказалось непривычным, но они стали больше внимания уделять окружающим. Всего в опросе поучаствовали более 370 человек.