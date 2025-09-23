Опрос hh.ru показал, что 78,1% петербуржцев настораживает неопределенность в описании вакансии

Молодые специалисты из Санкт-Петербурга обращают особое внимание на условия труда и этику общения с работодателями. По данным исследования сервиса hh.ru, 78,1% опрошенных в Санкт-Петербурге отметили, что их настораживает неопределенность в описании вакансии и отсутствие конкретных требований к кандидатам. Это превышает общероссийский показатель (69,3%), сообщил Piter.TV .

Также важными сигналами тревоги являются частые переработки (67,9%), неподобающее поведение представителей работодателя на интервью (60,1%) и отрицательные отзывы работников (58,2%). Работа без официального трудоустройства вызывает беспокойство у 50,4% молодых горожан.

Таким образом, требования молодых петербуржцев к уровню информативности вакансий и комфорту рабочей среды выше, чем у кандидатов из других городов России. Например, в Москве лишь 70,2% соискателей считают недостаточную детализацию предложений проблемой.

Различия наблюдаются и среди полов. Молодые девушки острее мужчин переживают случаи неуместного поведения на собеседованиях (56,1% против 43%) и чаще сталкиваются с ограничениями в плане удаленной занятости или гибкого графика (38,6% против 32,2%). Мужчины сильнее обращают внимание на высокую текучку кадров (39,5% против 33,3%).