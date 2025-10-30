Опрос hh.ru показал, что 64% россиян боятся столкнуться с неадекватными условиями труда при поиске работы

Ключевой страх — столкнуться с неадекватными условиями труда или руководством (64% участников). Также в лидерах по опасениям — низкий уровень предлагаемой зарплаты (45%).

В десятку наиболее распространенных тревог вошли переживания о несоответствии ожиданиям компании и трудностях с задачами (31%), опасения не получить предложение о работе (23%), попасть в негибкую и контролирующую компанию (23%), устроиться в организацию с токсичной культурой или нестабильным положением на рынке (22%), а также провалить собеседование или неправильно составить резюме (19%). Кроме того, 18% участников переживают из-за нехватки подходящих вакансий и столько же — из-за возрастной дискриминации.

Женщины чаще, чем мужчины, боятся неадекватных условий или руководства, негибкости и контроля, несоответствия ожиданиям работодателя, а также опасаются возрастной дискриминации и не суметь пройти собеседование. Мужчины при поиске работы чаще переживают из-за низкой оплаты труда и нехватки подходящих вакансий в своем регионе.