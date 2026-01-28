Опрос hh.ru: больше половины россиян до 24 лет планируют сменить профессию в 2026 году

Опрос hh.ru показал, что большинство россиян рассматривают возможность смены профессии. В январе 67% респондентов изъявили желание попробовать себя в новом направлении, при этом 21% останутся в своей текущей области, а 12% еще не определились с карьерными планами. С итогами исследования ознакомился сайт kp.ru .

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что интерес к смене профессии наблюдается во всех возрастных группах, но особенно ярко это проявляется среди молодежи. Более половины респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (51%) уже уверенно планируют обновления в карьере. Это свидетельствует о высокой гибкости молодых специалистов и их стремлении искать себя на современном рынке труда.

Аналитики выяснили, что желающие сменить профессию понимают, в каких направлениях хотели бы развиваться. Каждый десятый (11%) хотел бы открыть свое дело или оформиться самозанятым. На втором месте — административные должности. Также есть желающие переквалифицироваться в рабочие профессии, уйти трудиться на производство и в сервисное обслуживание.

Возраст влияет на приоритеты. Для молодежи предпочтительнее бизнес и самозанятость, а в старших возрастных группах внимание чаще смещается к рабочим специальностям.