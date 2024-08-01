Опрос hh.ru: 92% петербуржцев готовы переехать в другой город ради повышения зарплаты

Более 92% жителей Санкт-Петербурга признались, что готовы покинуть родной город ради повышения зарплаты. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Также петербуржцы могут уехать из Северной столицы, если на новом месте будут лучше качества городской среды, например, инфраструктура, безопасность, озеленение. Кроме того, многие бы переехали в другой город с более доступным жильем.

Отмечается, что около 43% опрошенных признались, что им комфортно в родном городе.

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