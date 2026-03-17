Опрос hh.ru: 57% петербуржцев заявили, что можно достичь баланса между работой и личной жизнью

В Санкт-Петербурге значительная часть жителей считает, что работа не мешает счастливой жизни. Согласно результатам опроса, 57% горожан уверены, что можно достичь баланса между трудовой деятельностью и личной жизнью. В то же время 48% респондентов убеждены, что хорошее качество жизни возможно только при наличии работы. Результаты опроса представили аналитики hh.ru. с ними ознакомился сайт Neva.Today .

Молодое поколение Санкт-Петербурга чаще считает допустимым не работать даже при наличии вакансий на рынке труда. По данным экспертов, 37% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 39% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет предпочитают заниматься саморазвитием и хобби.

В то же время старшее поколение придерживается более традиционных взглядов на жизнь. Так, 85% опрошенных в возрасте от 55 лет и старше и 71% в возрасте от 45 до 54 лет считают труд основой хорошей жизни.

Кроме того, 57% участников опроса полагают, что для комфортной жизни необходимо свободное время, а не наличие работы. Однако 43% с этим не согласны.