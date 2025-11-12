Опрос Fix Price и РОМИР: 54% россиян считают сертификаты на неинтересные мероприятия худшим подарком

Согласно совместному исследованию сети магазинов Fix Price и холдинга РОМИР, сертификаты на неинтересные мероприятия стали самыми нежелательными подарками для россиян. В опросе приняли участие 1 500 респондентов из разных регионов в возрасте от 18 до 64 лет, написала «Москва 24» .

Результаты показали, что 54% участников считают сертификаты на неинтересные мероприятия худшим подарком. На втором месте — книги по саморазвитию, которые 51% опрошенных назвали «навязчивыми и бесполезными».

Также в список неудачных подарков вошли предметы интерьера (46%), алкоголь (37%) и неподходящая косметика или парфюмерия (34%). Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет особенно резко высказалась против алкогольных подарков — каждый второй назвал их плохим выбором.

Аналитики отметили: «В целом более половины участников исследования (53%) считают, что главное в подарке — внимание и забота, а не его стоимость». Для четверти опрошенных (24%) идеальный подарок — это несколько небольших, но значимых вещей. При этом 17% россиян все же признают, что цена имеет значение, особенно если даритель может себе это позволить.