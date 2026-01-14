Опрос Fix Price: четверть россиян планируют сменить работу в 2026 году

Согласно исследованию сети магазинов Fix Price совместно с холдингом РОМИР, 34% россиян довольны текущим местом работы и не планируют изменений. Однако четверть респондентов (25%) задумываются о смене работы в 2026 году, хотя пока не предпринимают активных шагов. Особенно этот вариант популярен среди людей в возрасте от 35 до 44 лет (30%). С результатами опроса ознакомился сайт «Москва 24» .

По данным аналитиков, только 8% россиян уже активно ищут новое место работы. Остальные не рассматривают такую возможность в ближайшем будущем. Эксперты отмечают, что 31% опрошенных в 2026 году планирует уделить внимание самообразованию: пройти курсы или освоить новое дело.

Эксперты советуют желающим сменить работу обновить резюме и профили на карьерных платформах, правильно определить приоритеты на новом месте, изучить рынок труда и не забывать о самообразовании.