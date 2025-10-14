Опрос «Финстори»: главной преградой для открытия своего дела россияне назвали страх нестабильности

Согласно опросу компании «Финстори», главной преградой для открытия своего дела в России является страх нестабильности и рисков. Так ответили 41% респондентов, написала «Газета.Ru».

Среди других причин — сложности с организацией и ведением бизнеса: бюрократия, налоги, управление персоналом (24%), макроэкономические факторы, такие как высокие кредитные ставки, банкротства и инфляция (21%), страх потери капитала (18%), а также нехватка предпринимательских знаний (14%).

В разных городах приоритеты различаются: в Москве преобладает недовольство бюрократией и недостаток знаний, в Санкт-Петербурге подчеркивают значимость образовательных программ, в Екатеринбурге доминирует страх потери капитала, а в Тюмени — неопределенность старта.

Для мотивации открытия бизнеса россияне надеются на уменьшение личных рисков и понятные механизмы поддержки. Среди стимулов лидируют отсутствие крупных вложений на старте (39%), доступ к обучающим программам и практическим знаниям (29%), готовые бизнес-модели (21%). Меньшая доля опрошенных рассчитывает на менторскую поддержку (14%) и финансовые гарантии от государства или инвесторов (9%).