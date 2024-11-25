Опрос «ФедералПресс»: 63% россиян недовольны работой общественного транспорта в зимнее время года

Более половины опрошенных россиян (63%) недовольны работой общественного транспорта в зимнее время года. Об этом говорится в опросе, проведенном изданием «ФедералПресс» .

Участники опроса отметили, что они довольно часто испытывают трудности с поездками на общественном транспорте. Около 17% респондентов в целом работой транспорта удовлетворены, но считают, что могло быть и лучше, и лишь 6% опрошенных все устраивает.

Еще 14% респондентов затруднились ответить на вопрос, так как предпочитают передвигаться на личном автомобиле, а общественный транспорт используют крайне редко.

Опрос проводился среди читателей «ФедералПресс».