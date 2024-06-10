Опрос «ФедералПресс»: 33% россиян рассказали, что их дети сами придумывают себе развлечения на каникулах

Результаты опроса «ФедералПресс» о том, чем будут заниматься школьники на каникулах, показали, что 33% родителей не имеют каких-то конкретных целей. Они отметили, что их дети будут придумывать себе развлечения сами.

Еще 25% россиян рассказали, что их дети останутся дома на весь летний период. Около 17% родителей планируют отправить детей к бабушкам, а 4% респондентов не против, чтобы их дети нашли подработку.

Примерно 21% детей будут заниматься полезными делами: выполнять летние задания, полученные в школе, читать книги и изучать что-то новое. Летние лагеря среди школьников не пользуются особой популярностью.