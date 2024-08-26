Опрос «ФедералПресс»: 27% россиян рассказали, что всегда ходят с флагом на спортивные и патриотические мероприятия

Около 27% опрошенных россиян признались, что во время посещения спортивных или патриотических мероприятий всегда берут с собой флаг. Об этом говорится в исследовании, проведенном сайтом «ФедералПресс» .

Еще 18% респондентов рассказали, что во время праздников вывешивают государственный символ на доме или балконе. Примерно 9% опрошенных отметили, что купили себе специальный значок с триколором, чтобы носить его во время важных мероприятий.

Напомним, в России День государственного флага отмечается 22 августа.