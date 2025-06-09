Опрос Familia: треть россиян ежемесячно обновляют гардероб

Каждый третий житель России покупает новую одежду каждый месяц. Это показали результаты опроса сети магазинов Familia, с которыми ознакомился сайт «Газета.Ru» .

По данным аналитиков, 32% респондентов признали, что обновляют свой гардероб ежемесячно, а 24% — каждые два месяца. Наиболее активно такие покупки делают жители Уральского региона.

Еще 20% участников исследования отметили, что стали покупать вещи чаще, чем в прошлом году. Однако 45% заявили, что их потребительские привычки не изменились. Это особенно заметно в Северо-Западном федеральном округе.

Средняя сумма, которую россияне тратят на весенний и летний гардероб, составляет 25 275 рублей. Больше всего на это готовы жители Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов.

В опросе участвовали более тысячи человек. По данным Familia, большинство из них покупает за один поход в магазин не менее двух-трех позиций.