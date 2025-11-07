Опрос ЕМС: 46% россиян предпочитают справляться со стрессом при помощи спорта и физической активности

Аналитики изучили методы борьбы россиян со стрессом и пришли к интересным выводам. Почти половина жителей страны (46%) предпочитает справляться с напряжением при помощи спорта и физической активности, сообщил Life.ru , ссылаясь на исследование аналитического центра Европейского медицинского центра (ЕМС).

Около четверти опрошенных отметили, что стресс становится их спутником каждую неделю, а 12% испытывают его почти постоянно. Главной причиной тревожного состояния для 59% участников стали финансовые проблемы, тогда как новости вызывают беспокойство лишь у 22%, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме занятий спортом, россияне выбирают и другие способы борьбы со стрессом: 48% погружаются в домашние дела, а 47% находят утешение в общении с близкими или хобби. При этом 19% опрошенных признались, что снимают напряжение с помощью алкоголя, что значительно больше, чем доля тех, кто выбирает медитацию (12%).

Руководитель Клиники психиатрии и психотерапии ЕМС Наталья Ривкина подчеркнула, что продолжительный стресс может привести к серьезным проблемам: «Если вы чувствуете, что не можете выйти из затянувшегося стрессового состояния, отмечаете признаки тревоги, страха, нарушения сна, необходимо обратиться за помощью к специалистам».