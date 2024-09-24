Опрос «Дзен» и «Грамоты.ру»: россияне, работающие в сфере IT и торговле, больше всего уверены в своей грамотности

Аналитики платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» провели исследование и выяснили, что россияне, которые трудятся в сфере IT, торговле, маркетинге и рекламе, больше всего уверены в своей грамотности. Об этом сообщил RT.
Более 58% респондентов отметили, что знают правила орфографии и пунктуации, но иногда могут допускать ошибки, еще 18% уверены, что обладают абсолютной грамотностью. Около 24% опрошенных рассказали, что плохо знакомы с правилами.
Большинство россиян, задействованных в производстве и продаже товаров повседневного спроса, заявили, что с правилами русского языка у них большие проблемы.
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