Опрос «Дзен»: большинство россиян чаще всего обсуждают с таксистами городские новости

Исследование платформы «Дзен» показало, что 73,6% россиян чаще всего обсуждают с таксистами городские новости. Кроме того, популярными темами для разговоров стали житейские истории (59,3%) и погода (53%). Женщины чаще говорят о городских событиях (49,5%), а мужчины активно интересуются экономикой (15,6%), сообщил сайт «Москва 24» .

Результаты опроса также показали, что часто общаются с водителями такси 27,6% респондентов. При этом мужчины начинают беседу активнее (22,8%), чем женщины (16,5%). Однако таксисты на 12,4% чаще начинают беседу с женщинами-пассажирами.

Политическая повестка оказалась ближе старшему поколению: среди опрошенных старше 65 лет ее обсуждают около трети, в то время как среди молодежи до 25 лет — лишь 20%. Зато молодые люди активнее других интересуются новостями шоу-бизнеса (22%), а также криминальными сводками и авариями.

Более половины опрошенных (55,3%) после поездки ищут дополнительную информацию в СМИ, а 87,7% рассказывают о беседе друзьям, коллегам или родственникам.

Опрос также выявил различия в зависимости от пола и возраста. Женщины (33,7%) чаще мужчин (25,6%) узнают афишу мероприятий. Среди молодежи 18–35 лет интерес к локальным культурным событиям проявляют 73% опрошенных. Респонденты 46–55 лет чаще обсуждают с водителями новости и происшествия (32,9%).