Опрос «Девелопмент-Юг»: четверть россиян хотели бы делегировать выгул своей собаки догситтерам

Каждый четвертый россиянин (26%) рассматривает возможность найма догситтера для выгула своей собаки. Об этом говорят результаты опроса корпорации «Девелопмент-Юг», с которыми ознакомилась «Газета.Ru» .

По данным аналитиков, 18% респондентов полагаются на членов семьи — супругов или детей, чтобы те погуляли с питомцем. Еще 35% опрошенных выгуливают своих собак один или два раза в день. Только 20% участников опроса могут позволить себе выгуливать собаку три и более раз в день.

Более 30% опрошенных высказали желание видеть магазины, аптеки для животных и pet-friendly кафе в своем жилом комплексе. Около 20% респондентов подчеркнули важность наличия понимающих и лояльных соседей для комфортной жизни с питомцами.