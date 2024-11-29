Опрос Дептранса и «Москвы 24»: пассажиры желают улучшения сервиса на Ленинградском вокзале после реконструкции

Большинство россиян, которые пользовались Ленинградским вокзалом в целях коротких и дальних поездок, мечтают после реконструкции увидеть там улучшение сервиса. Об этом говорится в опросе, который провел Дептранс вместе с телеканалом «Москва 24» .

Пассажирам хотелось бы видеть улучшенные аптеки, банкоматы и сетевые супермаркеты. Кроме того, респонденты высказались за создание большой зоны ожидания с комфортными сиденьями и за установку зарядных устройств, написала «Москва.ру».

Другие пожелали увидеть наличие точек Wi-Fi и качественных точек питания — ресторанов и кофеен.

Всего в опросе поучаствовали более тысячи человек.