Опрос Дептранса и «Москвы 24»: пассажиры желают улучшения сервиса на Ленинградском вокзале после реконструкции

Большинство россиян, которые пользовались Ленинградским вокзалом в целях коротких и дальних поездок, мечтают после реконструкции увидеть там улучшение сервиса. Об этом говорится в опросе, который провел Дептранс вместе с телеканалом «Москва 24».
Пассажирам хотелось бы видеть улучшенные аптеки, банкоматы и сетевые супермаркеты. Кроме того, респонденты высказались за создание большой зоны ожидания с комфортными сиденьями и за установку зарядных устройств, написала «Москва.ру».
Другие пожелали увидеть наличие точек Wi-Fi и качественных точек питания — ресторанов и кофеен.
Всего в опросе поучаствовали более тысячи человек.
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