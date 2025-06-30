Опрос DDX Fitness: 62% россиянок комплексуют на пляже из-за живота

Выбор купальника для многих российских женщин становится настоящим испытанием. Федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness провела исследование, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru . В нем говорится, как россиянки на самом деле относятся к раздельным купальникам и что помогает им вернуть уверенность.

Почти треть опрошенных женщин признались: они хотя бы раз отказывались от похода на пляж из-за недовольства фигурой в купальнике. Из них 16% делали это неоднократно, а 14% — один или два раза. Остальные 70% ответили, что ходят на пляж несмотря ни на что.

41% россиянок с радостью выбирает бикини. Чаще всего это жительницы Москвы, которые готовы смело заявить о себе, своей красоте и уверенности. Есть и те, у кого выбор купальника зависит от настроения, а не от фигуры (41%). Оставшаяся часть опрошенных склонна выбирать более закрытые фасоны в силу разных причин: личных предпочтений, дискомфорта от открытых моделей, особенностей фигуры.

Наиболее «чувствительная» зона у женщин — живот. Из-за него переживают 62% опрошенных. Среди тех, кто особенно остро воспринимает изменения фигуры, — жительницы Поволжья и Санкт-Петербурга. Ягодицы и бедра вызывают дискомфорт у 20% женщин, и только 16% полностью принимают свое тело таким, какое оно есть — чаще всего это москвички.