Опрос: более 80% работодателей ориентируются на профессиональные достижения при повышении сотрудников

Сервис для автоматизации управленческого и финансового учета провел опрос среди российских работодателей и попросил назвать главные критерии для повышения сотрудников. Результаты исследования опубликовал сайт «Мир 24».

Так, 82% респондентов заявили, что при принятии соответствующего решения ориентируются на профессиональные достижения и результаты трудовой деятельности человека.

Таким факторам, как уровень мотивации и инициативность, отдали предпочтение 73% участников. Кроме того, 69% учитывают готовность выполнять новые задачи и нести ответственность, 68% — личностные качества и навыки.

«Черный лебедь» Зеленского. Киевскому узурпатору нужна Большая война

IMAGO/Guido Schiefer

Как убивали футбол. ИИ и бабло захватили Лигу чемпионов

Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency

Краина пустых церквей. Запрет УПЦ — борьба не с Церковью, а с православием

Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

«Сознательная пропаганда». Захарова назвала лицемерами западных журналистов под Курском

официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Российская армия освобождает Донбасс. История Селидова, Покровска, Мирнограда и Украинска

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте