Опрос: более 80% работодателей ориентируются на профессиональные достижения при повышении сотрудников
Сервис для автоматизации управленческого и финансового учета провел опрос среди российских работодателей и попросил назвать главные критерии для повышения сотрудников. Результаты исследования опубликовал сайт «Мир 24».
Так, 82% респондентов заявили, что при принятии соответствующего решения ориентируются на профессиональные достижения и результаты трудовой деятельности человека.
Таким факторам, как уровень мотивации и инициативность, отдали предпочтение 73% участников. Кроме того, 69% учитывают готовность выполнять новые задачи и нести ответственность, 68% — личностные качества и навыки.