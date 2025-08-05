Опрос «Авито»: россияне планируют потратить на подготовку ребенка к школе в среднем 16 тысяч рублей

Специалисты «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» провели исследование и установили, что средние расходы россиян на подготовку ребенка к школе составят 16 тысяч рублей. С результатами опроса ознакомился сайта RT .

По данным аналитиков, треть респондентов (35%) полагает, что сборы обойдутся в 10–20 тысяч рублей, еще 27% хотели бы уложиться в сумму от пяти до 10 тысяч рублей, а 12% — и вовсе в пять тысяч рублей. При этом 25% полагают, что собраться в школу будет стоить более 20 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что среди тех, кто назвал точный бюджет, средняя сумма составила 16 тысяч рублей. На вопрос о том, на что идут основные траты, 83% опрошенных ответили — на школьную форму.

Также аналитики выяснили, что на канцтовары больше всего тратят 32% опрошенных, а на учебные материалы — 25%. Сейчас школьные товары чаще всего покупают онлайн: на сайтах объявлений или маркетплейсах (37%).