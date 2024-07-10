Опрос Anketolog.ru показал, что каждый пятый россиянин настроен против разводов

Более 20% россиян высказались против разводов, причем 28% из опрошенных — мужчины. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом Anketolog.ru, написала «Газета.Ru».

Еще 56% респондентов рассказали, что в целом относятся к разводам неплохо, а 24% россиян и вовсе их одобряют. Около 25% считают, что каким-либо образом следует ограничить возможности расторжения брака.

В исследовании также выяснили обстоятельства разводов, которые россияне считают наиболее весомыми. Так, 92% назвали рукоприкладство, 88% — психологическое насилие, а 80% высказались против измен.

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