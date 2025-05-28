Опрос: 46% ижевчан высказались против использования только отечественных авто в такси

В России 23 мая приняли закон о локализации такси: с осени «шашечки» будут ставить только на автомобили, произведенные в стране. Сайт Izhlife решил выяснить у подписчиков в соцсетях ВК и Telegram, что они думают об этой инициативе.

Так, 46% участников опроса высказались против использования только отечественных авто в такси. Они считают, что российские машины уступают зарубежным по надежности, безопасности и комфорту. Это может повлиять на качество услуг такси.

Еще 31% опрошенных заняли нейтральную позицию. Для них марка автомобиля не важна, главное — чистота, безопасность и вежливость водителя.

Только 12% респондентов поддержали идею использовать исключительно машины отечественного производства. Они уверены, что это поможет поддержать российское производство, создать рабочие места и сократить зависимость от импорта.

Около 11% опрошенных признались, что вообще не пользуются такси и для них этот вопрос оказался неактуальным. Они предпочитают личный или общественный транспорт.