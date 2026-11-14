В Нижнем Новгороде определено место для строительства нового кампуса Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Как сообщил директор Федерального технопарка профессионального образования Николай Табаков, здание площадью около 10 тысяч квадратных метров появится на территории «Нижполиграфа», на пустыре со стороны улицы Ковалихинской. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» .

Проект сейчас находится на стадии разработки. В новом кампусе разместят учебно-практические лаборатории, куда перевезут оборудование из исторического корпуса НГПУ на площади Минина и Пожарского. Для реализации проекта планируется внести изменения в генеральный план города: под застройку выделят участок площадью 1,55 тысячи квадратных метров, а высота здания может составить от пяти до десяти этажей.

Напомним, что 5 ноября на территории «Нижполиграфа» уже начал работу Федеральный технопарк профессионального образования в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Комплекс площадью более 8 тысяч кв. м включает 28 лабораторий для подготовки специалистов по восьми отраслям экономики.