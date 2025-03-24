«Опора России»: в 2025 году число трудоспособных россиян сократится на 1,5 млн

Вице-президент «Опоры России» и глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников рассказал в беседе с « Газетой.ru » о последствиях демографической ямы 1990-х.

По словам эксперта, результатом станет уменьшение числа трудоспособных граждан в 2025 году. Соответствующий показатель сократится на 1,5 миллиона, или на 1,9%, по сравнению с 2024 годом.

«По данным Росстата, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности населения в трудоспособном возрасте: обычно это возраст от 16 до 59 лет для мужчин и от 16 до 54 лет для женщин», — добавил общественник

Пищальников назвал пять способов решения проблемы. Среди них — привлечение мигрантов и квалифицированных специалистов из-за рубежа; стимулирование рождаемости через поддержку молодых семей и улучшение условий для воспитания детей; повышение производительности труда и внедрение новых технологий.