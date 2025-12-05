Оплату «по улыбке» ввели на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге

В петербургском метро запущена оплата проезда по биометрическим данным на станции «Площадь Ленина». Это уже пятый терминал, оборудованный системой распознавания лиц, позволяющий пассажирам оплачивать поездку, просто посмотрев в камеру турникета. Зеленый индикатор сигнализирует о прохождении идентификации, написал сайт rosbalt.ru .

Ранее начальник метрополитена Евгений Козин заявлял, что все станции будут оснащены системой оплаты «по улыбке» до конца 2025 года. В ходе испытаний специалисты контролируют скорость прохода через турникеты.

Дополнительно, в пригородных поездах, следующих из Петербурга, введена оплата проезда по геолокации, что облегчает процедуру покупки билета для пассажиров.