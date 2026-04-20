Опасные вещества нашли в продаваемом в Россию белорусском твороге

Специалисты Россельхознадзора выявили остатки альбендазола сульфона в твороге белорусских компаний ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там пояснили, что это остатки распада препарата, который широко используется в ветеринарии, но опасен для человека.

Накопление альбендазола сульфона в молоке вызывает у потребителей аллергические реакции, проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. Кроме того, вещество оказывает токсическое воздействие на печень при регулярном попадании в организм.

В пресс-службе добавили, что передали всю информацию ветеринарной службе Белоруссии и потребовали принять меры по недопущению новых нарушений.

Также Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за поступающей молочной продукцией обеих белорусских компаний.

В апреле 2023 года ведомство приостановило выдачу сертификатов молочной продукции из Армении. Такое решение приняли по итогам проверки предприятий республики.