Опасность оползней сохраняется в Нижегородской области

На территории Нижегородской области сохраняется угроза возникновения оползневых процессов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей управления регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, наиболее уязвимыми считаются территории Нижнего Новгорода, Кстовского района, а также Богородского, Воротынского, Краснооктябрьского, Лысковского и Сосновского округов.

Жителям и гостям этих муниципалитетов рекомендуется соблюдать осторожность, особенно вблизи склонов и оврагов, а также следить за предупреждениями экстренных служб.