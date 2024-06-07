Опасность «гей-национализма» объяснили в России
Замглавы Минюста Свириденко предупредил об опасности «гей-национализма» в России
Последователи ЛГБТ* становятся носителями «гей-национализма и гендерного экстремизма». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко, его слова привел РБК.
«От этого неслучайно такая активность Америки и Запада. Эти персонажи, ЛГБТ*-сообщество, легко вовлекаются в экстремистскую деятельность, после чего становятся носителями идеологических схем в форме гей-национализма и гендерного экстремизма. В этих действиях есть призывы к открытой гендерной войне», — сказал он.
Свириденко утверждает, что на территории России это международное движение действует с 1984 года, формируя угрозу демографической ситуации и распространяя деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей брака и семьи. По его словам, источниками финансирования явления стали гранты и неправительственные фонды в Великобритании, Нидерландах, Швеции и США.
Ранее из России выдворили мигранта-транссексуала за пропаганду ЛГБТ*.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.