Опасность «гей-национализма» объяснили в России

Последователи ЛГБТ* становятся носителями «гей-национализма и гендерного экстремизма». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко, его слова привел РБК .

«От этого неслучайно такая активность Америки и Запада. Эти персонажи, ЛГБТ*-сообщество, легко вовлекаются в экстремистскую деятельность, после чего становятся носителями идеологических схем в форме гей-национализма и гендерного экстремизма. В этих действиях есть призывы к открытой гендерной войне», — сказал он.

Свириденко утверждает, что на территории России это международное движение действует с 1984 года, формируя угрозу демографической ситуации и распространяя деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей брака и семьи. По его словам, источниками финансирования явления стали гранты и неправительственные фонды в Великобритании, Нидерландах, Швеции и США.

Ранее из России выдворили мигранта-транссексуала за пропаганду ЛГБТ*.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.