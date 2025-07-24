ООО РИО «Феникс» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступили материалы о размещении в газете рекламы медицинских услуг с нарушением требований Закона о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО РИО «Феникс» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
В соответствии с частью 7 статьи 24 Закона о рекламе реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.
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