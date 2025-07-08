ООО «Илон» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой фитнес-клуба с признаками нарушения Закона о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Илон» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
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Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
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