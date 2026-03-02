ООО «Халмер» нарушило Закон о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» рекламы услуг по доставке воды с признаками нарушения Закона о рекламе.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Халмер» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

Интересно

В соответствии с пунктом 14 части 3 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара.

Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.