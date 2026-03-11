ООО «Гиперглобус» нарушило Закон о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в магазине рекламы алкогольной продукции с признаками нарушения Закона о рекламе.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Гиперглобус» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 21 Закона о рекламе реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации (анимации).

Согласно части 3 статьи 21 Закона о рекламе реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению до