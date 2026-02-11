Онлайн-кинотеатры заплатят многомиллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал на 9,5 млн рублей «Кинопоиск», «Иви» и Wink за пропаганду ЛГБТ

Штрафы в 3,5 и три миллиона рублей назначил Таганский суд Москвы онлайн-кинотеатрам «Кинопоиск», «Иви» и WInk по административным делам, заведенным за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Все заседания по рассмотрению выписанных площадкам протоколов прошли в минувший вторник, 10 февраля.

В пресс-службе уточнили, что самый крупный штраф — в 3,5 миллиона рублей — суд назначил ООО «Кинопоиск». Компаниям «Иви» и «Рестим Медиа», владеющей платформой Wink, выписали взыскания по три миллиона.

Также по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* штрафы в два и 3,5 миллиона получили телевещательные онлайн-сервисы ООО «24 часа ТВ» и ООО «А Сериал».

Это не первые штрафы, которые онлайн-кинотеатры получили за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений*.

В августе прошлого года Таганский суд выписал «Кинопоиску» штраф в три миллиона рублей за демонстрацию пропаганды ЛГБТ* в одном из фильмов.

*ЛГБТ — запрещенное в России международное экстремистское движение.