Онлайн-кинотеатры могут обязать собирать подробные данные пользователей

РБК: онлайн-кинотеатры могут начать собирать подробные данные пользователей
В России обсуждают идею сбора онлайн-кинотеатрами подробных данных пользователей. Автором идеи стало Минцифры, сообщил РБК.
По информации издания, ведомство предложило предоставить Mediascope, уполномоченной РКН на измерение аудитории Рунета, более полную информацию об активности пользователей онлайн-кинотеатров и соцсетей.
Новые требования, по данным РБК, включают передачу: бессрочных идентификаторов пользователей, созданных на основе их номеров телефонов, а также полную информации о просмотре конкретных фильмов и сериалов, включая данные о паузах и возобновлениях.
При этом рынок называет эти данные коммерчески чувствительными, отметил собеседник РБК.
В Минцифры данные об этой инициативе пока не комментировали.