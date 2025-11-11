Онлайн-кинотеатры могут обязать собирать подробные данные пользователей

По информации издания, ведомство предложило предоставить Mediascope, уполномоченной РКН на измерение аудитории Рунета, более полную информацию об активности пользователей онлайн-кинотеатров и соцсетей.

Новые требования, по данным РБК, включают передачу: бессрочных идентификаторов пользователей, созданных на основе их номеров телефонов, а также полную информации о просмотре конкретных фильмов и сериалов, включая данные о паузах и возобновлениях.

При этом рынок называет эти данные коммерчески чувствительными, отметил собеседник РБК.

В Минцифры данные об этой инициативе пока не комментировали.