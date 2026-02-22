Онкопациентам возместят аренду жилья во время лечения на Ямале

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили о введении новой меры поддержки для иногородних пациентов онкологического профиля. Теперь им будут возвращать деньги за проживание во время лечения в центрах амбулаторной онкологической помощи региона, написало URA.RU.
Согласно информации, опубликованной на сайте правительства ЯНАО, мера направлена на поддержку пациентов, которые приезжают на диагностику или противоопухолевую терапию в дневной стационар и снимают жилье. Компенсация стоимости проживания составит до пяти тысяч рублей в сутки.
