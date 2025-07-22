Онкологический центр появится в Нижнем Новгороде в 2026-2028 годах

В рамках проекта «Город здоровья» в Нижнем Новгороде в 2026–2028 годах планируется строительство онкологического центра. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Проект «Город здоровья» объединит возможности Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко и Нижегородского областного клинического онкологического диспансера. Также будет организован замкнутый лечебно-диагностический цикл на одной территории.

При реализации программы построят новый хирургический корпус, Центр радионуклидной диагностики и терапии (ПЭТ-КТ-центр), пансионат и парковку. В новом онкоцентре установят циклотрон для производства радиофармпрепаратов, используемых в ПЭТ-КТ. Сейчас такого оборудования в Нижегородской области нет.