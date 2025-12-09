Онколог Жукова отметила, что внезапная асимметрия грудей может указывать на рак молочной железы

Рак молочной железы остается одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний среди женщин. Однако, если выявить болезнь на первой стадии, шансы на успешное лечение достигают 98%. Об этом сообщила «Известиям» врач-онколог, маммолог Елена Жукова.

По словам специалиста, ранние признаки рака груди не всегда проявляются сразу. Визуальные изменения пациентки замечают уже с ростом опухоли. Поэтому важно регулярно проводить самодиагностику на 5–12-й день менструального цикла. Необходимо не только осматривать молочные железы, но и проверять их на ощупь.

Онколог подчеркнула, что нужно обратить внимание на появление уплотнения в молочной железе, особенно если оно не связано с циклом и остается малоподвижным. Опасным сигналом может стать внезапная асимметрия грудей или отек кожи, создающий эффект «апельсиновой корки».

Также насторожить должны изменения соска и ареолы: втяжение, изменение формы или появление незаживающих участков на коже. Подозрение вызывает и появление выделений, особенно односторонних и с примесью крови. Увеличенные подмышечные лимфоузлы также могут говорить о распространении опухолевого процесса.

Даже чувство распирания или покалывания в груди иногда сопровождает редкие воспалительные формы рака. Однако Жукова подчеркнула, что на ранних стадиях заболевание зачастую протекает без симптомов, поэтому ежегодную диспансеризацию — УЗИ и маммографию — необходимо проходить каждой женщине, а осмотр маммолога должен стать регулярным, заключила специалист.