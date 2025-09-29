Онколог Старостин назвал изменение размера родинки поводом обратиться к врачу

Торакальный хирург, онколог Международной Академической Клиники Александр Старостин в интервью «Газете.Ru» сообщил, что изменение размера и цвета родинки — повод обратиться к врачу.

Онколог отметил, что к тревожным симптомам относятся: рост родинки, изменение ее формы и цвета, зуд, появление корочек или кровоточивости. Особое внимание следует уделять выпуклым родинкам, так как они подвержены хронической травматизации, что может привести к перерождению.

Эксперт подчеркнул, что в современной превентивной онкологии кожные образования делятся на три группы: злокачественные, предзлокачественные с высоким риском перерождения и доброкачественные с низким риском. Для предзлокачественных образований применяется принцип раннего удаления.