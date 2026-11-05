Онколог Пылев заявил, что вакцинация помогает снизить заболеваемость раком шейки матки

Заболеваемость раком шейки матки в мире можно снизить благодаря вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ) и регулярным обследованиям. Об этом Zvezdanews заявил врач-онколог Андрей Пылев.

Специалист прокомментировал публикацию в журнале Nature Medicine, где спрогнозировали рост мировой смертности от патологии почти на 40% к середине столетия. По словам онколога, в реальности наметилась тенденция к стабилизации показателей, поскольку это заболевание можно уверенно профилактировать.

Пылев напомнил, что главной причиной недуга выступает ВПЧ. Государства, внедрившие прививки десятилетия назад, уже фиксируют спад заболеваемости. Врач подчеркнул, что вакцинация девочек в возрасте до 14 лет существенно снижает вероятность развития опухоли в будущем, а регулярные визиты к гинекологу позволяют вовремя обнаружить и вылечить болезнь.