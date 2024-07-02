Онколог Пылев: благодаря нововведению с 1 сентября лечение рака в России станет доступнее

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что с 1 сентября врачи получат возможность назначать пациентам терапию вне существующих регламентов. Благодаря этому лечение рака в России станет доступнее, сообщил врач-онколог Андрей Пылев «Ридусу».

По словам специалиста, иногда бывают ситуации, когда требуется выйти за стандарты лечения. Речь идет о пациентах, которые испробовали разные схемы терапии, однако болезнь все равно прогрессирует и необходим препарат, не входящий в регламент лечения данного типа опухоли.

Теперь, если консилиум врачей примет соответствующее решение, то этот препарат может быть использован, отметил Пылев.